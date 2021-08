Hackers fazem um dos maiores roubos da história e devolvem o dinheiro

Hackers roubaram cerca de 600 milhões de dólares em criptomoedas de uma plataforma de blockchain de finanças chamada Poly Network. O roubo já é considerado um dos maiores de todos os tempos. Em reais, ultrapassa 3 bilhões de reais. Mas a Poly fez um post no Twitter pedido que os hackers devolvessem os ativos hackeados. E não é que os hackers começaram a devolver? Nesta quarta-feira, 11, já tinham devolvido cerca de 5 milhões de dólares, segundo informou a Poly Network. O que os especialistas dizem é que roubar até é fácil, o difícil é lavar e secar os criptoativos quando estão registrados em blockchain.

So far, we have received a total value of $4,772,297.675 assets returned by the hacker.

ETH address: $2,654,946.051

BSC address: $1,107,870.815

Polygon address: $1,009,480.809 pic.twitter.com/bPFAQk4mvS

— Poly Network (@PolyNetwork2) August 11, 2021