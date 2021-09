Golpe já não é mais tomado como delírio paranoico, diz Gustavo Franco

Em relatório mensal enviado a investidores da Rio Bravo Investimento, o sócio da gestora e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, chama a atenção para os atos do 7 de Setembro e os protestos contra o governo dia 12 de Setembro. A certa altura, o economista escreve: “Fala-se até de golpe, o que, infelizmente, já não é mais tomado como delírio paranoico.” Para Franco, as manifestações serão importantes para dar o tom do que será a presidência de Jair Bolsonaro daqui para frente. Ele diz que é uma irresponsabilidade absoluta escalar as tensões até onde estamos já que a economia sofre, os mercados apanham e a ansiedade é tão generalizada quando desnecessária. E ressalta que seria necessário um recuo coordenado para tentar salvar a economia. “Enquanto a escalada prossegue, a política econômica vai perdendo qualquer lógica e funcionalidade. Não há clima político para nenhuma reforma de espécie alguma, quando paira uma dúvida sobre a Democracia.”