Gigantes da saúde, Hapvida e Notre Dame fecham acordo de fusão

Durante o carnaval sem carnaval, muitos trabalharam. E nisso estão incluídos os administradores e advogados dos grupos de saúde Hapvida e Notre Dame Intermédica, que selaram na noite deste domingo, 14, a fusão entre as duas companhias. A Hapvida, conclamada pelos acionistas da Notre Dame a adoçar o acordo, assim o fez. Pagará uma diferença sobre o valor de fechamento das ações de sexta-feira, 12. O prêmio avalia a empresa em 140 bilhões de reais pelos sócios — o preço dado pelo mercado, claro, é outra coisa.

Como já estava declarado ao mercado, o grupo Hapvida sai com maior participação no novo negócio e terá Cândido Junior e Jorge Pinheiro, seus administradores, como os principais comandantes. Os sócios estrangeiros da Notre Dame devem vender suas participações. O novo conglomerado, com presença em praticamente todo o país, consolida-se como o segundo maior grupo de saúde do país, atrás apenas da Rede D’Or, avaliada atualmente em 146 bilhões de reais.

