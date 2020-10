Gestora busca levantar R$ 1 bi para impulsionar fundo que compra terras

Atualizado em 23 out 2020, 11h33 - Publicado em 23 out 2020, 11h19

A Riza Asset Management, gestora de ativos comandada por Daniel Lemos (ex-XP), está colocando em prática a segunda etapa da estruturação do fundo imobiliário Terrax, voltado para aquisição e arrendamento de terras produtivas. Na primeira fase, foram levantados cerca de 500 milhões de reais e adquiridas nove fazendas Brasil afora. Agora, a gestora está trabalhando na captação de 1 bilhão de reais para impulsionar o fundo, segundo fontes informaram o Radar Econômico.

Além do Terrax, a Riza também está com seu time na rua para concluir a captação do fundo imobiliário Akin. A expectativa é levantar 500 milhões de reais. A promessa de que a estruturação diferenciada do fundo — lastreado em Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) e não em imóveis — poderá representar uma diversificação maior para os investidores tem tido boa repercussão no mercado, apurou a coluna.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter