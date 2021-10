Facebook enganou os investidores, diz denunciante

A ex-gerente do Facebook, Frances Haugen, fez uma denúncia à comissão de valores mobiliários americana, a SEC, dizendo que a empresa enganou os investidores sobre o tamanho do seu público ao não informar a queda do número de jovens abaixo de 23 anos que usam as redes. Segundo reportagem do Financial Times, a ex-gerente apresentou uma previsão interna de que um menor envolvimento de adolescentes nos EUA poderia reduzir o número de usuários diários nos EUA em até 45% entre 2021 e 2023. Se o Facebook de fato escondeu esses dados de seus acionistas, a situação da empresa não ficará nada bem. A denunciante irá depor nesta terça-feira no Senado e é o pivô da maior crise de reputação do Facebook, que ontem ainda enfrentou um apagão nas suas redes sociais WhatsApp, Instagram e o próprio Facebook, que ficaram horas fora do ar.

Haugen foi a responsável por vazamento de documentos internos da empresa que mostram como a rede social sabia que causava dano aos usuários, especialmente adolescentes, e nada fez para resolver a situação. Além disso, a rede social é acusada de não combater discurso de ódio, violência e desinformação. O Facebook rechaça as acusações.