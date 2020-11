Fabricante de armas Taurus volta a valer mais de R$ 1 bilhão

As Forjas Taurus, principal fabricante de armamentos do Brasil, voltou a valer mais de 1 bilhão de reais após a intensa valorização de suas ações nas últimas semanas. Somente neste mês, os papeis dispararam 58%. A marca foi alcançada após o fechamento do mercado nesta quarta-feira, 25. A última vez que a Taurus alcançou tal marca foi em 2018, às vésperas das eleições presidenciais, quando Jair Bolsonaro se tornou franco favorito a levar o pleito.

Desta vez, contudo, a valorização está relacionada à reestruturação da empresa e aos acordos comerciais fechados nos últimos meses. A empresa reverteu prejuízo no último trimestre e afirma que está batendo recordes de produção, com 5.800 armas produzidas diariamente no Brasil e 2.000 nos Estados Unidos.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter