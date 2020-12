ExxonMobil troca o comando no Brasil para avançar no pré-sal

A ExxonMobil, gigante do setor de óleo e gás, está fazendo mudanças profundas no comando do Brasil, pouco tempo depois de acelerar seus investimentos no país. Juan Lessmann é o novo presidente. Ele substitui Carla Lacerda, que se aposentou após 35 anos ao serviço da empresa.

Lessmann, que está na empresa há 22 anos, vai comandar uma empresa que atua no Brasil há 108 anos e que conta com 1.600 funcionários no país. Desde 2017, a ExxonMobil investiu 4 bilhões de dólares na compra de 28 blocos de exploração de petróleo. O foco do novo presidente é avançar na operação do pré-sal.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter