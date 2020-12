Estrangeiros entraram com mais de R$ 4 bi na primeira semana de dezembro

O apetite de fim de ano dos estrangeiros por ativos brasileiros continua grande. Ao menos é o que mostram os dados da primeira semana de dezembro. Apenas entre os dias 1 e 4 deste mês, os estrangeiros já aportaram na bolsa brasileira 4,299 bilhões de reais. O ritmo segue parecido com o de novembro, quando, ao fim do mês, a bolsa registrou ingresso líquido de 33,32 bilhões de reais e atingiu um recorde.

Apesar da volta dos estrangeiros, o saldo ainda está bem negativo no ano. Até o dia 4 de dezembro, saíram 47,7 bilhões de reais do país. Para reverter isso até o fim do mês, a bolsa teria que registrar um recorde absoluto de entrada de recursos, algo, que neste momento, é difícil de se pensar.

