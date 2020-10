Estados já são procurados para lançar loterias próprias

14 out 2020, 10h10

Alguns estados já estão sendo procurados por importantes empresas do setor de loterias, após o Supremo Tribunal Federal (STF) definir que o governo federal não pode deter o monopólio deste setor. O Distrito Federal é um deles, a Bahia é outro. As joias da coroa, contudo, são São Paulo e Rio de Janeiro. Dois gigantes mundiais já operam no Brasil, IGT e SGI. Apesar de terem dividido a concessão da Lotex — devolvida semana passada — devem ser rivais nas possíveis loterias estaduais.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter