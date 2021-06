Escola de idiomas Wizard faz anúncio para dizer que não pertence a Wizard

A escola de idiomas Wizard colocou um aviso gigante na sua página na internet dizendo que desde 2014 pertence ao grupo Pearso e não ao empresário Carlos Wizard, que está sendo investigado na CPI da Covid e presta hoje depoimento. “Desde 2014, a Wizard by Pearson faz parte da maior empresa de aprendizagem do mundo, a Pearson. Naquele ano, a multinacional britânica adquiriu a totalidade dos direitos e do controle sobre a marca, passando a ser sua única proprietária e encerrando por completo qualquer vínculo entre a rede de escolas de idiomas e o seu ex-dono, o empresário Carlos Martins”, diz o comunicado da empresa. A Wizard ainda diz que o empresário continua concorrente da marca. “Um fato curioso é que, apesar de continuar usando a palavra “Wizard” em seu nome, hoje o empresário Carlos Martins é concorrente da marca. Em 2017, três anos depois de vender a Wizard para a Pearson, ele tornou-se sócio de outra rede de escolas de inglês, a Wise Up, inclusive, por vezes, passando a associar o seu nome a nova rede de escolas da qual é sócio atualmente.”

A rede ainda se posicionou dizendo ser a favor da ciência e de que desde o começo da pandemia tomou todas as medidas para respeitar os protocolos sanitários.