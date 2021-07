Encargos bilionários com energia de térmicas já superam crise de 2015

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O gasto com o despacho de usinas termelétricas para compensar a falta d’água nos reservatórios já atingiu 7,7 bilhões de reais, segundo dados da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia (Abrace). Em pouco menos de sete meses, o valor dos Encargos de Serviço do Sistema (ESS) já supera todo o gasto com usinas térmicas para conter a crise hídrica de 2015. Somente em junho, o ESS atingiu 1,6 bilhão de reais. Em julho, está em cerca de 600 milhões de reais e o valor só não é maior porque neste mês o preço à vista de energia, o chamado Preço da Liquidação das Diferenças (PLD), dobrou de valor. O PLD é o que dá base para despacho das térmicas. Quando o governo despacha fora desta base, os consumidores pagam pelo ESS.