Empresa de Elon Musk diz que fez macaco jogar videogame só com a mente

A Neuralink, empresa de neurotecnologia de Elon Musk, divulgou por meio do YouTube o resultado de um experimento científico feito com um macaco que teve um chip implantado em seu cérebro. O vídeo mostra que o macaco foi ensinado a jogar videogame com um joystick e era recompensado com um smoothie de banana, entregue através de um canudo de metal. Enquanto ele fazia isso, o dispositivo Neuralink registrava tudo que o que acontecia nos neurônios do macaco, captando informações de como o cérebro aprendia e assim prevendo movimento com as mãos. Depois o joystick foi desconectado do computador, mas o macaco continuou jogando usando apenas a mente, diz o vídeo. A comunidade científica, no entanto, parece que não vai ter acesso aos documentos para revisar o experimento já que por enquanto só foi divulgado no YouTube.

De qualquer forma, na sequência da publicação do vídeo, Elon Musk publicou um tuíte dizendo que o Neuralink pode permitir que uma pessoa paralisada tuíte mais rápido do que uma pessoa que usa o polegar em um smartphone. A meta da empresa de neurotecnologia de Musk é fazer com que paraplégicos voltem a andar.

Veja aqui o vídeo do macaco: