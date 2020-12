Em 2020, Brasil sofreu 37 apagões por problemas na transmissão

Ao longo dos últimos 30 anos, o setor elétrico vem sofrendo sucessivas revisões e a recente crise no Amapá soou como alerta geral de que a atuação conjunta dos órgãos de planejamento, fiscalização e operação precisam ser revistas.

Por outro lado, segundo dados do próprio Operador Nacional do Sistema (ONS), somente em 2020, aconteceram 37 interrupções de transmissão de energia, sendo nove delas causadas por explosões em transformadores. Isso significa que as falhas extraordinárias, como são chamadas essas ocorrências, são, na verdade, “comuns”.

