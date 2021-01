Eletrobras e Equatorial investem R$ 386 mi para levar luz a Marajó (PA)

A subsidiária da Eletrobras, a Eletronorte, e a distribuidora de energia Equatorial Pará, vão investir 386 milhões de reais para levar luz a todos os habitantes do arquipélago de Marajó (PA). Os investimentos serão feitos com o apoio do governo federal. O plano de eletrificação das ilhas foi entregue sexta-feira, 15, ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Segundo dados do IBGE, mais de 560 mil pessoas habitam os 16 municípios que integram o arquipélago.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter