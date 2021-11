Economia está muito mais otimista do que o mercado em relação ao PIB

Chega a ser curioso o otimismo do Ministério da Economia em detrimento ao que pensa o mercado em relação ao crescimento do ano que vem. Enquanto o Boletim Focus, organizado pelo Banco Central (BC) com as vertentes dos atores financeiros, aponta uma revisão negativa de 1% para 0,93% o Produto Interno Bruto (PIB) de 2022, conforme divulgado na segunda-feira 16. Nesta terça-feira, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia divulgou o Boletim Macrofiscal, apontando também redução nas projeções — mas, vá lá, muito mais otimistas do que as mapeadas pelo mercado. O relatório do governo aponta um crescimento de 2,1% do PIB em 2022, ante 2,5% projetados anteriormente.

As projeções do secretário Adolfo Sachsida encontram coro nas falas do ministro da Economia, Paulo Guedes. Na semana passada, o ministro reclamou das leituras que o mercado faz da recuperação econômica do país. “Acho que vão errar de novo. Erraram na queda e vão errar de novo na alta”, afirmou. A ver.