Douglas Souza, fenômeno olímpico no Instagram, já tem até agência

A Olimpíada nem começou oficialmente e o influencer da vez já foi escolhido: Douglas Souza, jogador de vôlei da seleção brasileira olímpica, virou um hit no Instagram. Em 24 horas, o atleta ganhou mais de 600 mil seguidores atingindo a marca de 1,1 milhão de seguidores. Douglas já foi para Tóquio com contrato fechado com a maior agência de influenciadores digitais do país, a Mynd. A agência, que tem como sócias Preta Gil e Fátima Pissarra, ex-Vevo, já estava monitorando os atletas olímpicos e viu o potencial de Douglas: gay, atleta do vôlei, com posts divertidos. As marcas já estão todas ouriçadas para patrocinar os posts de Douglas. Mas, por enquanto ,ele está focado só nos jogos e em contar os bastidores do dia o dia do parque olímpico em seus stories.