Dona do Mercado Bitcoin entra no venture capital

A empresa dona do Mercado Bitcoin anuncia nesta sexta-feira, 10, a criação de seu braço de venture capital, a 2TM Ventures. A empresa já fez 32 milhões de dólares em investimentos de risco, colocando dinheiro em 10 startups. Todos esses investimentos ficarão agora concentrados na 2TM Ventures, que será chefiada por Daniel Cunha, atual diretor executivo de desenvolvimento corporativo do Grupo 2TM. O foco dos investimentos será em empresas que usam blockchain, a tecnologia das criptomoedas. Como não é um fundo de investimento, a empresa não terá um patrimônio específico para seus investimentos. As oportunidades serão avaliadas e então serão feitos aportes. Até agora, a 2TM já investiu nas seguintes empresas: SL Tools, Cerc, FIDD, Concash, TC, Gorila Financial Investments, ABRA, Block4, Fingerprints DAO e Tropix.