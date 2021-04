Dogecoin valoriza 14.000% e deixa um rastro de milionários no caminho

A dogecoin era só uma piada que uns engenheiros de software americanos criaram como alternativa mais rápida e divertida ao bitcoin. Foi inspirada nos memes “doge”, que traziam um cachorro Shiba Inu ao lado de frases sem sentido, no distante 2013. Mas logo ela ganhou uma comunidade engajada. O que esta comunidade não podia supor é que ficariam milionários de uma hora para outra. Impulsionada por Elon Musk, que entrou na “brincadeira”, ela voou feito um foguete. Neste ano, a dogecoin já valorizou 14.000%. Na última semana, foi 400%. Nas últimas 24 horas, mais que 160%. Seu valor de mercado atingiu 40 bilhões de dólares e ela já é uma das seis maiores criptomoedas do mundo, segundo ranking da Coinbase. Os novos memes agora retratam os bilionários da dogecoin na mesa ao lado dos bilionários Elon Musk e Jeff Bezos. Os céticos das criptomoedas, e mesmo os fãs do mundo digital, se questionam se não é uma grande bolha prestes a estourar. As criptomoedas são muito voláteis e na mesma velocidade com que sobem, despencam.

