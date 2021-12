Como o novo senador vai dificultar a vida de Bolsonaro

A vida de Jair Bolsonaro, que já não é das mais fáceis para aprovar temas que interessam ao governo no Senado, ficará ainda mais difícil com a saída de Antonio Anastasia, que foi eleito para ser ministro do Tribunal de Contas da União. Isso porque o suplente de Anastasia, o ex-deputado e diretor jurídico do Senado, Alexandre Silveira, que assume a cadeira de senador pelo PSD, é considerado um cão de guerra na articulação política e já é visto como um trunfo na mão de Gilberto Kassab, presidente do PSD. O partido também abrigou recentemente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lançado como presidenciável para as próximas eleições.

