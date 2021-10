Como fica o imposto de renda da offshore de Paulo Guedes?

VEJA Mercado | Abertura | 04 de outubro.

A semana abre com a já velha preocupação com a inflação. A maior parte dos mercados no mundo inteiro caem por conta da alta dos preços da energia em todo o lugar e a expectativa de que os Estados Unidos comecem a reduzir os estímulos fiscais. No Brasil, pela vigésima sexta semana consecutiva o mercado aumenta sua projeção para a inflação no ano. O boletim Focus agora apresenta um IPCA a 8,51%.

No domingo, um consórcio de veículos de imprensa revelou a existência de offshores em nome do ministro Paulo Guedes e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Apesar de não ser ilegal possuir offshores, a reportagem feita pela equipe da revista piauí mostra que o ministro não deixa exatamente transparente como é feita a administração da empresa. Como servidor público, Paulo Guedes não pode ter qualquer papel na administração de ativos que possam ser afetados por suas decisões. No caso de offshores, a reportagem lembra que é o ministro quem está conduzindo pelo governo a reforma do imposto de renda que, entre outras coisas, trata de tributação de ativos no exterior. A reforma do IR caminha a passos lentos no Senado e as apostas são de que não vai sair neste ano.

Nos fatos relevantes, destaque para o Banco Pan que anunciou a fusão com a Mosaico, dona da Zoom, Bondfaro e Buscapé e assim bota o pé no mundo dos marketplaces.