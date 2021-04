Comércio e serviços começam a consumir mais energia elétrica

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) registrou um crescimento significativo do consumo de energia elétrica dos setores de comércio e serviços, na primeira quinzena de abril. Os consumidores livres destes setores consumiram, respectivamente, 31,2% e 45% mais energia do que mesmo período do ano passado. Parte deste crescimento se deve ao próprio desenvolvimento do mercado livre. Mas quando este efeito é desconsiderado, a alta registrada no consumo ainda é considerável: 28,7% em serviços e 6,4% no comércio. Na avaliação da CCEE, este é o primeiro sinal de retomada da economia e também é reflexo da adaptação dos setores em manter as atividades mesmo com regras mais rígidas de funcionamento. Vale lembrar que o Brasil vivia o auge do lockdown em abril do ano passado.