Com IPO da Raízen, empresas já captaram R$ 63 bi no ano

A Raízen, empresa de energia controlada pela Cosan e Shell, fechou nesta terça-feira o maior IPO do ano e um dos maiores da história da bolsa. A empresa angariou 6,9 bilhões de reais e nasce valendo 76 bilhões. Os outros maiores negócios do ano tinham sido o da CSN Mineração e da Caixa Seguridade que movimentaram cerca de 5 bilhões de reais cada uma. No total do ano até agora, as empresas já captaram 63,1 bilhões de reais com lançamento de ações, faltando apenas 10 bilhões de reais para bater o valor angariado em todo o ano de 2020. No pipeline da CVM, ainda tem algumas dezenas de operações na fila.