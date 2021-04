CNC apoia senador Randolfe no projeto de auxílio emergencial a restaurante

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) emitiu uma nota técnica de apoio ao projeto de lei do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) que prevê a criação de um auxílio emergencial para bares, lanchonetes e restaurantes. O projeto prevê o pagamento de 2 mil reais por mês, durante 3 meses, e também a suspensão da cobrança de tributos federais até o fim do ano, com a posterior renegociação das dívidas para essas empresas. Para receber o auxílio, as empresas teriam que ter ao menos um funcionário. Na justificativa do projeto, o senador diz que a estimativa é de que existam em torno de 1 milhão de negócios do tipo. Desses, aproximadamente 650 mil ainda são informais e cerca de 93,4% são micro e pequenos negócios. No Senado, o projeto 973 do senador está pronto para ser apreciado pelo Plenário, aguardando desde o dia 14 de abril a entrar na ordem do dia.