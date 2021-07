Clientes do Assaí doam 240 toneladas de alimentos

Em apenas três meses, os clientes de todo o país do atacadista Assaí doaram 240 toneladas de alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza em uma campanha liderada pela varejista. A empresa, no primeiro semestre do ano, doou outras 220 toneladas de alimentos, o equivalente a 23 mil cestas básicas. Os produtos estão sendo distribuídos em parceria com dezenas de instituições sociais. O Brasil tem hoje mais de 116 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar.