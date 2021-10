Cajamar, Guarulhos e Pavuna lideram mercado de galpões logísticos

O mercado de galpões logísticos que ficou superaquecido com o crescimento exponencial do e-commerce em função da pandemia, segue a todo vapor. Os galpões de alto padrão registraram a maior ocupação do ano durante o mês de setembro, em São Paulo, segundo dados da Cushman & Wakefield, consultoria global de serviços imobiliários. O mercado imobiliário chama este índice de absorção líquida e o total absorvido no mês foi 30% maior do que igual período do ano passado. Também em setembro a consultoria registrou um total de 151,7 mil m² entregues, a maior desde março de 2020. A região de Cajamar foi responsável por 86% do total entregue e Guarulhos por 14%. Já no Rio de Janeiro a entrega chegou a 64,3 mil m² de novo estoque, a maior desde maio e concentrada na região da Pavuna.