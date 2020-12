Caixa Seguridade firma sociedade com CNP para atuação em seguros

A Caixa comunicou no fim da tarde desta quarta-feira, 30, que firmou uma sociedade com a companhia francesa CNP Assurances para a distribuição de seguros de vida, prestamista e produtos de previdência na rede de agências e postos da Caixa. O acordo, efetuado por meio da Caixa Seguridade, terá validade de 25 anos. Pela parceria, a Caixa receberá 7,8 bilhões de reais, sendo que 7 bilhões de reais já foram pagos — o restante será quitado em duas parcelas com valor total limitado a 800 milhões de reais, corrigidos pela Selic, em 2024 e 2026. A Caixa Seguridade terá 60% de participação no capital total da nova holding e será proprietária de 49% das ações ordinárias da nova companhia. A CNP Assurances terá 40% de participação no capital e 51% de ações ordinárias.