Burger King vai mudar receita do Whopper

A rede de fast food Burger King vai mudar a receita de seu principal produto, o Whopper, lançado em 1957. A companhia afirma que fez uma “revolução” no sanduíche após meses de pesquisa. A aposta é deixar o lanche mais saudável, com ingredientes menos industrializados. A lançamento será feito no próximo dia 15. Até lá, segredo total sobre a “nova fórmula”.

Recentemente, a rede já lançou o Rebel Burger, feito com um hamburguer à base de plantas. A polêmica pegou. Agora, com a mudança no Whopper, o Burger King iniciará uma nova campanha: #FastFoodNãoéTrashFood

