BRF sobe com especulação de que JBS entrou na briga com Marfrig

Não é novidade para o mercado que a Marfrig foi comprando ações da BRF nas últimas semanas até chegar ao ponto de deter mais de 30% da companhia. Mas hoje a BRF voltou a subir fortemente e não tem a ver com a Marfrig, mas com a sua principal rival, a JBS. . “O mercado especula que a JBS estuda a possibilidade de também comprar uma fatia da BRF. Seria um movimento importante no setor e por isso os papéis subiram”, avalia Stefany Oliveira, analista da Toro Investimentos. Afinal, a Marfrig até então estava fora do mercado de frango, onde a JBS é dona da Seara. A especulação surgiu depois que o colunista Lauro Jardim, de O Globo, noticiou que a JBS estudava uma contra-ofensiva ao movimento do Marfrig. Uma velha rivalidade entre Joesley Batista, do JBS, e Marcos Molina, da Marfrig.

A priori, o rumor animou os investidores, tanto que as ações da BRF subiram 3,94% nesta sexta-feira, 11, a segunda maior alta do dia. O anúncio de um investimento na ordem de 70 milhões de reais em um novo centro de distribuição no Espírito Santo também exerceu influência positiva nos papéis.

+ Bolsa patina e investidores já estão com a cabeça no Copom