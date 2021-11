Bolsonaro anuncia prorrogação de desoneração da folha por dois anos

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira, 11, que prorrogará por dois anos a desoneração da folha de pagamento para dezessete setores. O benefício tributário, que tinha validade até o fim de 2020, foi prorrogado o ano passado pelo Congresso Nacional, mas se encerraria ao final deste ano. Preocupado com efeito do desemprego caso a desoneração caia, o presidente decidiu apoiar a medida. No ano passado, Bolsonaro vetou o dispositivo, mas o Congresso derrubou o veto e manteve o benefício tributário. “Resolvemos prorrogar por mais dois anos a desoneração da folha. Isso tem a ver com manutenção de emprego. Quem se eleger em 2022 vai ter 2023 todinho para resolver essa questão”, disse o presidente.

O anúncio de Bolsonaro acontece ao mesmo tempo que o Congresso discute a prorrogação da desoneração para até 2026. Relator do projeto, o deputado Marcelo Freitas (PSL-MG) apresentou, na quarta-feira 10, seu texto em linha com a proposta. Para ser aprovado, o projeto ainda precisa passar pelo Senado.

A concessão do benefício setorial, que custa cerca de 10 bilhões de reais ao ano para o governo, não agrada a equipe econômica, que defende uma desoneração para todos os setores, sendo bancado por um imposto sobre transações aos moldes da antiga CPMF. Mas os empregadores alegam que o fim da desoneração — que vigora desde o governo Dilma Rousseff, acarretaria demissões. Os setores beneficiados, entre eles construção civil e proteína animal, empregam, atualmente, 6 milhões de pessoas. A taxa de desemprego no Brasil está em patamares elevados, chegando a 13,2% no trimestre encerrado em agosto.