Bolsa brasileira entra no sell-off global com medo da Evergrande

Vende tudo. A bolsa brasileira entrou com vigor no sell-off global dos mercados causado pelo medo generalizado de que a crise da Evergrande, na China, atinja o mundo todo. Às 11h15, apenas a Copel subia no índice Bovespa. O índice como um todo caía mais de 2,4%, operando abaixo do 110 mil pontos, e o dólar subindo, atingindo 5,33 reais.

+Ameaça de contágio chinês atinge mercados globalmente