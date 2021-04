Bitcoin dispara à espera do primeiro IPO de corretora de criptomoedas

Na montanha russa do bitcoin, a cotação da criptomeda mais badalada do mundo está muito perto de atingir 63 mil dólares nesta terça-feira, 13, depois de superar os 62 mil dólares nas últimas 24 horas. Recorde em cima de recorde. Em reais, um bitcoin está valendo mais de 357 mil reais. Os investidores estão em polvorosa com a estreia da Coinbase, uma corretora de criptomoedas que vai lançar ações na Nasdaq amanhã, quarta-feira, 14. A expectativa é que, de largada, a Coinbase já saia valendo 100 bilhões de dólares. Mas quem investe em criptomoedas já sabe que a montanha russa não para.