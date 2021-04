Bitcoin despenca e não é a primeira vez, nem será a última

Depois da estreia multibilionária da corretora de criptomoedas Coinbase na bolsa americana, que levou o bitcoin a recordes históricos, a moeda despencou na última semana. Saiu dos quase 65 mil dólares para menos de 55 mil dólares, nesta quarta-feira, 21. Mas apesar de parecer muito, foi uma queda de “apenas” 15%. Neste ano, pelo menos três vezes a moeda já despencou deste tanto. A maior queda foi no início de janeiro quando chegou a cair 30%. Mesmo assim, o bitcoin já valorizou 90% desde janeiro. A nova onda de baixa, no entanto, voltou a ser palco de briga entre analistas e investidores. Alguns afirmam categoricamente que é a bolha estourando e que tudo vai virar pó. Outros dizem que é só volatilidade, como o lendário investidor Bill Miller, que recentemente começou a investir em bitcoin. O gestor Scott Minerd, do Guggenheim Partners, disse inclusive que o bitcoin pode cair aos 20 mil dólares, mas que no longo prazo vai valer algo entre 400 mil dólares a 600 mil dólares.