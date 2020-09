BGC Liquidez mantém homenagem ao 11 de setembro apesar da pandemia

A corretora BGC Liquidez doará toda a receita de suas operações financeiras realizadas nesta sexta-feira, 11. Isso por conta do evento “Charity Day”, realizado anualmente desde desde 2005 em tributo aos mais de 700 colaboradores da BGC que perderam suas vidas durante o atentado ao World Trade Center, em 2001.

A instituição financeira afirma que, desde a primeira edição, já foram destinados mais de 159 milhões de dólares para ONGs no Brasil e no mundo. Na edição de 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus, o evento será totalmente on-line. “O importante é sempre reforçarmos nosso comprometimento em relembrar aqueles que perderam suas vidas durante a tragédia de 11 de setembro. Não há melhor forma de fazer isso do que ajudar entidades que dão suporte às pessoas que mais precisam”, disse Erminio Lucci, presidente da BGC Liquidez.

