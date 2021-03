Bancos propõem compra do controle da Empiricus e da Vitreo

O grupo que comanda a casa de research Empiricus e a corretora Vitreo está no meio de um processo de captação de recursos e se deparou com um dilema. Dois bancos apareceram com duas propostas — cada um com a sua — para comprar, não só uma participação na companhia, mas também o controle. Outras propostas, menos ousadas, também estão na mesa, como a de um grupo de investidores de venture capital por um pedaço relevante, mas sem o controle. Atualmente, os fundadores, Caio Mesquita, Felipe Miranda e Rodolfo Amstalden, detêm o controle da empresa, após terem recomprado parte do que o grupo americano Agora havia investido na companhia.

A história entre Vitreo e Empiricus começou como uma parceria comercial no fim de 2018 e está prestes a virar sociedade aprovada pelo Banco Central. Agora pode terminar na venda de parte do negócio. Combinadas, as duas empresas estão sendo avaliadas em em cerca de 2 bilhões de reais, segundo pessoas envolvidas nas negociações.

