Banco do Brasil sob nova direção

Menos de dez dias depois de Fausto Ribeiro assumir a presidência do Banco do Brasil, sob forte protesto do conselho de administração, as mudanças na direção já começaram e em cargos estratégicos da instituição. O vice-presidente de relações com investidores, Carlos José da Costa André, renunciou ao cargo alegando aposentadoria. O vice-presidente de corporativo, Mauro Ribeiro Neto, renunciou ao cargo alegando motivos pessoais. Com a dança das cadeiras, o diretor de suprimento e patrimônio, José Ricardo Forni, passa a fazer a relação com os investidores. O diretor de governo, Enio Mathias Ferreira, vira o VP corporativo. Nesta semana, o diretor de varejo já tinha renunciado ao cargo e há duas semanas, o presidente do conselho de administração fez o mesmo.

Na bolsa de valores, as ações do banco vem caindo desde o começo do ano quando o presidente Jair Bolsonaro emparedou o então presidente, André Brandão, por ter anunciado um programa de demissão voluntária e redução do número de agências. Mais recentemente, as ações tiveram queda desde que o conselho questionou a capacidade de Fausto Ribeiro, indicado por Bolsonaro, para o cargo.