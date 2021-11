Atenção dos investidores voltada ao Executivo, Legislativo e Judiciário

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar, na noite desta segunda-feira 8, a suspensão da execução das emendas de relator, conhecidas como Orçamento Secreto. Depois dos votos dos ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso acompanharam a relatora Rosa Weber.

O placar está em 4 a 0. Está pautada para esta terça-feira, 9, a votação da PEC dos Precatórios, que abre espaço fiscal de quase 90 bilhões de reais e permite a consolidação do Auxílio Brasil, de 400 reais.

As atenções também estarão voltadas para o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, depois da divulgação dos preços ao produtor no país. Olhos também atentas para as tratativas de filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, do folclórico Valdemar da Costa Neto.