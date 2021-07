Até base aliada de Renan Calheiros Filho questiona licitação de saneamento

Depois das ações no Supremo Tribunal Federal propostas pelo PP e PSB, agora até um deputado da base aliada do governador de Alagoas, Renan Calheiros Filho, questiona a concessão de saneamento dos municípios da região metropolitana da capital Maceió para a BRK Ambiental, da Brookfield. O deputado estadual Galba Novaes, do mesmo MDB de Renan e vice-presidente da Assembleia Legislativa, protocolou um requerimento na assembleia estadual para que o governador explique como vai dividir os 2 bilhões de reais que serão arrecadados com outorgas entre os 13 municípios da concessão. Novaes, apesar de ser da base aliada, tem algumas mágoas com o governador.