Às vésperas de Silva e Luna assumir, Petrobras aumenta preço da gasolina

Os preços médios da gasolina e do diesel vão subir a partir desta sexta-feira, 16. Segundo informou a Petrobras, o preço das refinarias serão de R$ 2,64 por litro para a gasolina e R$ 2,76 por litro para o diesel, com reajustes de R$ 0,05 e de R$0,10 por litro, respectivamente. Um reajuste em torno de 2% para a gasolina e 3,7% para o diesel. O aumento chega às vésperas do novo presidente, general Joaquim Silva e Luna, assumir o posto. O novo conselho de administração da companhia marcou também para esta sexta-feira a eleição do novo presidente. Silva e Luna, no entanto, já está dando expediente presencialmente na empresa. Como se sabe, o presidente Jair Bolsonaro mudou a administração da empresa alegando que era pouco transparente ao transferir os preços do mercado internacional para os preços do combustível.