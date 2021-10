As consequências do escândalo que derrubou dois dirigentes do Fed

Nesta quinta-feira, 21, o Federal Reserve Bank, o banco central dos Estados Unidos, anunciou uma série de medidas restritivas a ocupantes de altos cargos da instituição em relação a operações no mercado financeiro. A decisão ocorre após dirigentes do Fed não se atentarem a operações antiéticas e terem operado no mercado financeiro ao longo de 2020, quando diversas medidas foram anunciadas para conter a crise da Covid-19, entre elas a redução dos juros e compras de títulos públicos pela instituição.

Entre as regras, há a proibição de comprar ações individuais e derivativos e de manter investimentos em títulos públicos ou de agências. Além disso, as autoridades serão obrigados a informar e pedir autorização com 45 dias de antecedência para a compra e venda de títulos e estes investimentos terão de ser mantidos pelo prazo mínimo de um ano. Entre as operações autorizadas, estão a compra de fundos mútuos.

Recentemente, Robert Kaplan, presidente do Banco Central de Dallas, e Eric Rosengren, presidente do Banco Central de Boston, deixaram seus cargos para se aposentar após a divulgação das operações. Kaplan vendeu e comprou mais de um milhão de dólares em ações em 2020, enquanto Rosengren negociou títulos de securitização ligados ao mercado imobiliário.

Às vésperas do término de seu mandato à frente do Federal Reserve Bank, no ano que vem, Jerome Powell também sofreu acusações, porém elas se mostraram infundadas. A Casa Branca analisa se irá renomeá-lo.