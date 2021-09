Ações da Localiza disparam com indicação de que Cade vai aprovar fusão

Desde o fim de julho, os investidores tinham a percepção de que a fusão da Localiza com a Unidas tinha subido no telhado e a ação chegou a perder quase de 20% do seu valor. Mas as empresas chegaram a um acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e se comprometerem a vender um bloco de seus ativos do negócio de aluguel de automóveis para ter a fusão aprovada. A secretaria-geral do Cade emitiu um parecer dizendo que com esses remédios a fusão poderia ser aprovada. Resultado: a ação da Localiza disparou nesta quarta-feira, 08, e na primeira hora do pregão já sobe mais de 11%, ultrapassando 61 reais por ação.

