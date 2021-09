Localiza e Unidas se comprometem a vender ativos para aprovar fusão

As empresas Localiza e Unidas fizeram um acordo com o Cade, Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico (Cade), para vender um pacote de ativos relevantes no segmento de aluguéis de automóveis e assim terem o processo de fusão aprovado pelo órgão de concorrência. “A proposta de desinvestimento de pacote de ativos permitirá que seu comprador consiga entrar com uma frota considerável inicial, ou seja, com uma escala significativa, com capilaridade de agências e atuação nacional no mercado relevante de Rent a Car (RAC)”, disse o relatório final da secretaria-geral. O relatório também diz que o ideal seria identificar um comprador antes da aprovação da fusão, no que foi chamada de uma solução “fix-ifirst”. Além disso, a Localiza se comprometeu a não adotar cláusulas de não-concorrência em sua parceria com a empresa americana Vanguard, mitigando assim os efeitos de um único player oferecer carros para aluguel das marcas da empresa americana.