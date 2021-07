Academias, hotéis e restaurantes estão muito aquém do nível pré-pandemia

Os números apresentados nesta terça-feira, 13, pelo IBGE mostram uma importante recuperação do setor de serviços em geral. No segmento específico dos serviços prestados às famílias, que mais se beneficiam da flexibilização do isolamento social e avanço das vacinas, houve um aumento de 17,9% no faturamento de maio comparado com abril. O segmento de alojamento e alimentação, onde estão hotéis e restaurantes, foi o que mais contribuiu para esse incremento, segundo análise do Iedi. Mas mesmo assim, o setor de serviços às famílias está ainda 30% abaixo do que registrou em fevereiro do ano passado, ou seja, do nível pré-pandemia. Além de alojamento e alimentação, esse segmento agrega os dados de academias, escolas de idiomas e salões de beleza.