A “terceira via” contra a reforma do imposto de renda

Nove presidentes de partidos divulgaram na noite desta quinta-feira, 08, um manifesto contra a reforma do imposto de renda. Eles se autodenominam como a terceira via e dizem que são contra a reforma proposta pelo governo por acreditar que ela representa aumento de carga tributária e por penalizar os investimentos. Criticam ainda o fato de o governo ter jogado fora a proposta que foi amplamente discutida na Câmara. Se os deputados dos nove partidos votarem contra a reforma, seriam 190 votos contra. Os partidos que assinam o manifesto por ordem de tamanho de suas bancadas na Câmara são: PSL, MDB, PSDB, DEM, Solidariedade, Podemos, Novo, Cidadania e PV. O movimento foi liderado por Baleia Rossi, presidente do MDB, e que tentou neste ano se eleger presidente da Câmara, mas perdeu para o rival Arthur Lira, que até agora tem conseguido apoio para votar o que quer e como quer na Câmara.