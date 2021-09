A privatização da Eletrobras subiu no telhado

A escalada golpista do presidente Jair Bolsonaro afetou diretamente a Eletrobras. Fontes próximas à estatal dizem que a percepção é de que a privatização está por ora comprometida e subiu no telhado. Os investidores perceberam e, por isso, a estatal de energia perdeu 9% do seu valor no pregão desta quarta-feira, 8. O investidor estrangeiro já não estava muito interessado em Brasil e a escalada extremista de Bolsonaro, confrontando em palanque o Supremo Tribunal Federal, azedou o humor dos investidores locais.