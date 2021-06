A lição de Chimamanda sobre a raiva

“Não começo palestras com raiva, mesmo se estiver sentindo. A raiva aliena as pessoas e, quando estou tentando convencer alguém, guardo a raiva no bolso por um tempo e tento me ater aos fatos e às histórias. A verdade é que o feminismo é necessário para o mundo. Se quisermos justiça no mundo, todos precisamos abraçar o feminismo. A função do feminismo é chegar ao ponto de não precisarmos mais dele, chegar ao ponto em que as mulheres possam ser seres humanos completos. Isso parece tão óbvio, mas em toda parte do mundo não acontece.”

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE, escritora nigeriana em entrevista ao programa Roda Viva, em 14.06.2021.

"Ninguém que conhece a história do mundo pode dizer que as mulheres não foram excluídas", diz Chimamanda Ngozi Adichie (@ChimamandaReal) no #RodaViva. pic.twitter.com/ijO8ajy0yS — Roda Viva (@rodaviva) June 15, 2021