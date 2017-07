Honda faz recall de 2,1 milhões de veículos por risco de incêndio

A Honda anunciou um recall de cerca de 2,1 milhões de veículos Honda Accord pelo mundo para substituir o sensor de bateria devido a riscos de incêndio.

Chris Martin, porta-voz da montadora japonesa, disse que o recall inclui 1,15 milhão de unidades produzidas entre 2013 e 2016 nos Estados Unidos e quase 1 milhão em outras localidades, para trocar um sensor de bateria de 12 volts.

No Brasil, estão convocados veículos de ano-modelo 2013 a 2016, com produção entre 18/07/2012 e 2/9/2015 e chassis de DA530001 a GA530010.

A empresa disse que recebeu quatro relatos de incêndios do compartimento do motor nos EUA e pelo menos um no Canadá, em regiões que usam quantidades significativas de sal nas estradas durante o inverno. Não foram relatadas lesões.

A montadora recebeu ainda 3.972 reivindicações de garantia relacionadas com a falha.

Os sensores de bateria podem não estar suficientemente vedados contra umidade, disse a Honda. Com o tempo, a umidade pode impregnar o sensor com sal das rodovias ou outros materiais, causando ferrugem, eventual curto-circuito do sensor e, em casos extremos, incêndio. A falha pode levar a danos materiais e lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou terceiros.

SERVIÇO

A substituição do item pode ser realizada em qualquer concessionária autorizada da marca no Brasil a partir de 30 de agosto.

O agendamento do serviço deve ser feito pelo site www.honda.com.br/recall ou pelo 0800-701-3432 (segunda a sexta-feira, das 8h às 20h; e sábado, das 9h às 14h – horário de Brasília).

Os endereços das concessionárias Honda estão disponíveis em www.honda.com.br/concessionarias.

(Com Reuters)