WhatsApp saiu do ar nesta tarde em mais de um país, diz empresa

O WhatsApp saiu do ar no Brasil e em outros países na tarde desta quarta-feira, segundo informações divulgadas pela companhia. A empresa confirmou a ocorrência de uma “instabilidade global”, que vinha sendo relatada em redes sociais por usuários brasileiros e de outros locais, sem especificar os locais afetados. O serviço já foi restabelecido.

Os registros aconteceram em mensagens do Twitter e também houve aumento de ocorrências em sites de monitoramento Downdetector e Outage Report a partir de por volta das 16h. A imprensa britânica também registrou ocorrências no país. O assunto entrou nos Trending Topics do Twitter.

Em nota, o WhatsApp disse que “Nos desculpamos pela inconveniência e estamos trabalhando para resolver a questão o mais rápido possível”.

