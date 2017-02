Vale reverte prejuízo e tem lucro de R$ 13,1 bilhões em 2016

A Vale reportou um lucro líquido de 3,982 bilhões de dólares (13,1 bilhões de reais) no ano passado, ante um prejuízo de 12,129 bilhões de dólares (44,213 bilhões de reais) em 2015. Pesou favoravelmente para a melhora o preço do minério de ferro, mas ajustes contábeis afetaram o resultado.

O lucro foi afetado por um ajuste contábil bilionário realizado pela mineradora no final do ano passado, incluindo o ajuste por conta da venda do projeto de fertilizantes vendidos à Mosaic por 2,5 bilhões de dólares (7,65 bilhões de reais), em negócio anunciado em dezembro.

No quarto trimestre do ano passado, a Vale reverteu prejuízo para um lucro líquido de 525 milhões de dólares (1,57 bilhão de reais). Em relação ao terceiro trimestre deste ano, o lucro registrou queda de 8%.

Ebitda

O Ebitda (lucro antes de juros,impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de 40,906 bilhões de reais no ano passado, quase o dobro do visto um ano antes, quando foi de 21,741 bilhões de reais. A receita operacional líquida foi de 94,633 bilhões de reais, crescimento de 21% ante o visto em 2015.

A margem Ebitda ajustado atingiu 49,2% no quarto trimestre do ano passado, ante 23,6% no quarto trimestre de 2015 e de 41,3% no terceiro trimestre do ano passado, evidenciando a melhora operacional da companhia. Em 2016 a margem Ebitda foi de 41,5%, ante 27,7% em 2015 e registrando o melhor resultado dos últimos anos.

Produção

A produção de minério de ferro da Vale no ano passado somou 348,847 milhões de toneladas, alta de 0,9% em relação a 2015, registrando ainda recorde anual da mineradora brasileira. Com o resultado, a produção ficou dentro da estimativa da companhia, que era de um intervalo de 340 milhões de toneladas e 350 milhões de toneladas em 2016.

