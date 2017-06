Protestos bloqueiam rodovias em SP e outros Estados

Protestos organizados por movimentos sociais, como o MTST, bloqueiam algumas rodovias do país. Em São Paulo, o bloqueio é na rodovia Anhanguera e Régis Bittencourt. As interdições fazem parte do dia de protesto e luta convocado pelas centrais sindicais para protestar contra a reforma trabalhista e o governo Temer.

O MTST informa que também bloqueou o acesso aos aeroportos de Congonhas e Guarulhos.

No Rio, a interdição é na ponte Rio-Niterói, que liga a capital à região dos Lagos.

Apesar da convocação de greve, a mobilização ficou esvaziada sem a adesão dos trabalhadores do setor se transportes em São Paulo. Metrô, trens e ônibus funcionam normalmente na cidade.

As centrais sindicais se dividiram em dois protestos hoje em São Paulo. O bloco liderado pela Força Sindical e UGT realiza um ato às 11h em frente à Delegacia Regional do Trabalho, na região central. A CUT e outros sindicais convocaram um protesto para as 16h em frente ao Masp, na avenida Paulista.

Segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP), os trabalhadores das principais refinarias do país estão em greve desde ontem. Entre as refinarias paradas está a Capuava, em Mauá, na Grande São Paulo.