Os alimentos que influenciaram na primeira deflação em 11 anos

A queda no preço dos alimentos foi um dos motivos que ajudou o país a registrar a primeira deflação em junho. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do Brasil, caiu 0,23% em junho.

Mas não foram todos os alimentos que tiveram queda de preço. O feijão-carioca foi o vilão das compras de junho. Na comparação com maio, o alimento ficou quase 26% mais caro. No primeiro semestre, no entanto, o feijão-carioca acumula queda de 10,5% — e de 30,8% em 12 meses até junho.

O tomate — que em abril viu seu valor subir 29% e também já teve fama de vilão — foi o produto que registrou a maior queda em junho (-19,2%), seguido pela laranja baia (-18,4%).

“Os meses mais frios são bons para a oferta de produtos ‘in natura’, é um efeito natural e esperado”, explica André Braz, economista da Fundação Getulio Vargas.

Mês a mês, o IPCA acumulado em 12 meses vem caindo desde setembro de 2016. Em junho deste ano, chegou a 3%.

Segundo Braz, a desaceleração gradual da inflação está sendo conduzida pelos alimentos. “A alimentação tem sido o fiel da balança em 2017”, afirma.

O grupo alimentação dentro de casa, que tem importante peso no cálculo da inflação, caiu 0,95% em junho. No acumulado do ano, a retração é de 1,08%.

O alívio, no entanto, muitas vezes não é percebido pelo consumidor porque os preços caem, mas o poder de compra da população também. A recessão em que o Brasil se encontra levou à perda de empregos com carteira assinada — são 14 milhões de desempregados, de acordo como IBGE —, o que limita o orçamento das famílias brasileiras.

“O desemprego subiu, e as pessoas reduziram o consumo. Elas sentem que ainda precisam dar conta de tudo e ficam na dúvida sobre essa queda nos preços, porque perderam capacidade de consumo”, explica Braz.

Veja os alimentos que mais encareceram ou baratearam no primeiro semestre do ano

1. "Vilões e mocinhos" do supermercado zoom_out_map 1 /7 O preço da manga subiu 43,1%; em 12 meses até junho, acumula queda de -19,9% (iStockphoto/Getty Images) O preço da manga subiu 43,1%; em 12 meses até junho, acumula queda de -19,9%

2. "Vilões e mocinhos" do supermercado zoom_out_map 2 /7 O preço do morango subiu 25,2%; em 12 meses até junho, acumula queda de -19,3% (iStockphoto/Getty Images) Morango

3. "Vilões e mocinhos" do supermercado zoom_out_map 3 /7 O preço do açaí subiu 24,4%; em 12 meses até junho, acumula alta de 2% (iStockphoto/Getty Images) Açaí

4. "Vilões e mocinhos" do supermercado zoom_out_map 4 /7 O preço do abacate caiu 45,6%; em 12 meses até junho, acumula alta de 8,3% (iStockphoto/Getty Images) Abacate

5. "Vilões e mocinhos" do supermercado zoom_out_map 5 /7 O preço do limão caiu 34,18%; em 12 meses até junho, acumula queda de 5,8% (iStockphoto/Getty Images) Limão

6. "Vilões e mocinhos" do supermercado zoom_out_map 6 /7 O preço da mandioquinha (batata-baroa) caiu 33,3%; em 12 meses até junho, acumula queda de 20,2% (iStockphoto/Getty Images) Mandioquinha

7. "Vilões e mocinhos" do supermercado zoom_out_map 7/7 O preço do inhame caiu 32,72%; em 12 meses até junho, acumula queda de 19,5% (Dulla/Dedoc) Inhame

A varição de preço de outros produtos importantes para a sua cesta:

Alho: 5,63%

Arroz :-6,28%

Azeite de oliva: -5%

Banana-maçã: -26,43%

Biscoito: -0,36%

Café moído: 9,77%

Cebola: 0,01%

Cerveja: -0,98%

Chocolate e achocolatado em pó: 2,54%

Chocolate em barra e bombom: -2,37%

Farinha de trigo: -7,09%

Feijão preto: -28,43%

Frango em pedaços: -2,05%

Leite longa vida: 6,1%

Macarrão: -0,5%

Manteiga: 11,11%

Mortadela: -0,93%

Óleo de soja: -4,81%

Ovo de galinha: 10,6%

Pão francês: 1,13%

Peixe: 5,64%

Queijo: 0,74%

Refrigerante e água mineral: 1,05%

Sal: 2,80%

Vinagre: 8,64%